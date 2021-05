El pasado viernes, Helhue Sukni compartió un video en su cuenta de Instagram donde se mostraba fumando, bailando y compartiendo con al menos ocho personas en su casa.

En el registro, la abogada manifestó su felicidad por reunirse con otras personas que no fueran sus hijas. “Estar encerrada, estar sin gente es penca y ver gente nueva. Hoy he visto a cinco personas nuevas”, expresó, enfatizando que no se reunía con ellas desde hace siete meses.

Respecto a incumplir el aforo permitido, expresó que “si llega la policía, a dar cara no más”, recalcando que lo único que ha hecho es “trabajar y trabajar. No estoy bien, estoy cansada, de los problemas, porque no todo lo que brilla es oro. Pero estoy feliz”.

Luego de la publicación, Sukni recibió una serie de críticas por no respetar las normas sanitarias. Este martes salió a responder la “funa” que le habían realizado por dicha reunión, a través de un nuevo video.

“Dijeron que la tía Helhue había hecho un video -que no es mentira- de un asado en mi casa. Dijeron que estaba de carrete ¿Cuál es el problema, amigos? ¿Es que estamos en pandemia? ¿Cuál es el problema si invité a cuatro personas?”, planteó, detallando que en su casa son cinco: ella, sus tres hijas y la empleada doméstica.

“Invito a cuatro personas, somos nueve… y el máximo son cinco, o sea la mujer que vive con su marido y tiene cinco hijos, son 7 ¿tienen que echar a la calle a dos para poder vivir? ¡A dónde la vieron!”, expresó.

A pesar de las críticas, la abogada indicó que “no, filo, da lo mismo. Digan y hagan lo que quieran, la tía Helhue vive en su mundo feliz. Ahora voy a empezar a hacer asados todos los viernes para invitar gente”, dijo en tono de broma.

“La cuestión de las fiestas masivas te creo, porque andan todo los gallos pegados, pero una que es normal y vive tranquila”, finalizó, asegurando que en su junta se respetó el distanciamiento físico.