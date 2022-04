Helhue Sukni fue dada de alta tras complejo estado de salud: “No les voy a mentir, voy a fumar poquitito”

El pasado miércoles, la abogada Helhue Sukni preocupó a sus seguidores tras explicar su ausencia en las redes sociales debido a un complejo estado de salud.

A través de un video subido a su cuenta de Instagram desde una clínica, la abogada detalló que se encontraba hospitalizada por problemas respiratorios que iniciaron el fin de semana pasado. Debido a esto, sus propias hijas la llevaron de urgencia a la Clínica Alemana, lugar en el que se realizaron un scanner a los pulmones y en el que se le detectó un virus dentro de su cuerpo, aunque descartó que sea COVID-19.

A cuatro días de permanecer internada, este viernes Sukni indicó que estaba de vuelta en su hogar. “Ha llegado la tía Helhue a su burbuja, estoy arregladita, maquillada, me dieron de alta“, señaló en sus historias de Instagram.

“Estoy acá en mi casa, pero la verdad es que no me siento bien, me sigue doliendo la garganta, el pecho, la cabeza”, contó.

Pese a los malestares que le dejó el virus, la influencer valoró estar de regreso con su familia. “Ya estoy en mi casa, estoy con mi hija, en mi entorno, con todo lo que me da vida. Mis adornos, estar aquí mirando mi jardín, mis hijas”, sostuvo.

Sin embargo, confesó que debido a su delicado estado de salud tendrá que dejar atrás el cigarro, lo cual no la tiene tan contenta. “No voy a poder seguir fumando. No les voy a mentir, voy a fumar poquitito”, reveló.