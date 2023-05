Helhue Sukni lanzó descargo por cliente que sacó de la cárcel y no le pagó: “Yo debería cobrar antes”

Helhue Sukni relató en su última transmisión de Instagram un complejo e incómodo momento que vivió con uno de sus clientes, al que asegura haber sacado recientemente de la cárcel.

Fiel a su particular estilo, la abogada comenzó actualizando a sus seguidores sobre lo que ha sido su vida, contó que está feliz porque “está super bien” y compartió cómo vivió el fin de semana largo a propósito del Día del trabajador.

Así, luego de aquel repaso, la también influencer aprovechó el espacio para hacer un duro descargo, pues reveló que uno de sus clientes no le pagó por los servicios que realizó como profesional.

“Ojalá que la gente me pague no más, porque la semana pasada saqué a un hueón (sic) de Antofagasta con 35 kilos, no me pagaron ni un peso. O sea, me pagaron el pie, la segunda parte se hicieron los hueones“, expresó en el live.

En ese sentido, Sukni confesó sentir preocupación de que una situación similar le ocurra otra vez. “Hoy día saqué a un h… con 85 kilos, ojalá que la familia me pague”, arremetió.

Finalmente y, antes de concluir el tema, quiso hacer una autocrítica y cuestionó su forma de trabajo, pues afirmó que debería hacer cambios para evitar un problema así. “Yo soy más h…, yo debería cobrar antes, antes del juicio debería cobrar. Hay mucha gente que lo hace así y que no los cagan”, sentenció.