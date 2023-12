El renacer de Helhue Sukni: Actualizó sobre su estado anímico y aseguró que dejó atrás la depresión

Al parecer la vida le comienza a sonreír a Helhue Sukni. Hace unos días la abogada alertó a sus seguidores al transparentar que no estaba pasando por un buen momento anímico ya que se sentía apenada y agobiada.

Fue a través de una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Instagram donde abordó lo aproblemada que se sentía y explicó que se sentía “bajoneada”, razón que la llevó a alejarse de las redes sociales.

“Dije que no hacía más videos porque estoy súper cansada, reventada, decepcionada de la gente. Estoy aburrida de ser huevona. Decepcionada de la gente que me rodea, porque toda la gente es malagradecida y se aprovecha de uno”, expresó hace algunos días.

El renacer de Helhue Sukni

Sin embargo, esta semana Helhue Sukni parece haber dejado todo lo malo atrás y, a través de un video que subió a la misma plataforma, señaló que ha estado más esperanzada y positiva que antes.

“La tía Helhue está tirando para arriba. La depresión pa’ abajo, la tía Helhue pa’ arriba. Hoy día me vestí amarillita, me puse hasta una tobillera, me arreglé, fui a trabajar y me fue bien”, señaló.

Junto con eso, la abogada contó que decidió regalonearse y se dedicó tiempo para darle una renovación a su imagen, en especial su cabellera. “Me fui a teñir el pelo, quedé bonita”, aseguró.

“La depresión a la mier… De ahora en adelante hay que tener fuerza, energía, hay que saber salir adelante. Ya está bueno el huev… de estar triste y angustiada”, recalcó a modo de celebración.

Mira el mensaje de Helhue Sukni

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Helhue Sukni Giadalah (@helhuesukni)

