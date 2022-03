Helhue Sukni es una de las famosas chilenas que reaccionó tras la asunción del nuevo presidente Gabriel Boric.

La ex participante de El Discípulo del Chef utilizó sus redes sociales para referirse a la llegada del frenteamplista a La Moneda, dejando en claro que cuenta con todo su apoyo.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la abogada se refirió al magallánico como “gordito”.

Lee también: Kel Calderón se mostró a favor de Boric tras su primer discurso presidencial: “Le tengo mucha mucha fe”

“Desde acá quiero aplaudir, porque hoy fue el cambio de mando de mi gordito…, todos aplauden acá. De mi gordito, mi Boric. Te va a ir bien, hueón, te deseo todo lo mejor de la vida”, expresó en el registro.

Aunque explicó que sus amigos “son todos de otra onda, son como del otro lado, del caballero este, medio cuadradito…”, aseguró que “yo no, yo soy de mi presidente, así que feliz. Te mando saludos, mi amor, te mando saludos, gordito”.

“Espero que algún día estés en mi casa, mira que intenté ubicarte una vez, pa’ invitarte a voh (sic) y a la Izkia, pero no pude… y tuve un contacto directo, pero parece que el contacto directo, que es árabe, Chahuán, no me hizo el contacto para invitarte, gordito”, cerró.