La mediática abogada Helhue Sukni es sumamente activa en sus redes sociales, donde suele compartir videos contando anécdotas de su vida cotidiana, o bien, refiriéndose a la contingencia.

Durante la tarde de este lunes, sorprendió a sus seguidores al subir algunas historias a bordo del transporte público.

Con su característica simpatía e histrionismo, Sukni se mostró al interior de un bus del servicio Red (ex Transantiago) exclamando “¡cómo me cambió la vida! Estoy arriba de una micro, en el Transantiago, estoy feliz”.

Posteriormente, la ex participante de El Discípulo del Chef expresó que “no quiero decir lo que voy a decir, porque si no me voy a sentir una hue… hueca”. Sin embargo, no pasó ni un segundo y reveló que nunca se había subido al Transantiago, provocando risa en quien la estaba grabando en ese momento.

Posteriormente, mirando a la cámara, la abogada aclaró que “no soy hueca”, explicando que “toda mi juventud anduve en micro, pero después, cuando me regalaron un auto…”.

Ante tal aseveración, Helhue dio a interpretar que desde ese entonces no le fue necesario utilizar este medio de transporte. “Qué emoción“, dijo con entusiasmo mientras la micro saltaba.

