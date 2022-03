La abogada Helhue Sukni es una activa usuaria de sus redes sociales y recientemente compartió las consecuencias que sufrió luego de asistir al cumpleaños de Pamela Díaz.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la ex participante de El Discípulo del Chef entregó detalles del día después del la celebración por los 41 años de la modelo, quien realizó una pool party en su casa el sábado.

“¡Hola, amigos! ¿Cómo están? No puedo ni hablar (…) Estas son las consecuencias del día de ayer. Me duele todo el cuerpo, llegué anoche y no me saqué ni la pintura”, comenzó en el video que grabó desde su cama.

“Tengo sueño, tos, sed, me he tomado como cinco vasos de esto (jugo), voy para el sexto”, explicó. “¿Saben cómo se llama esto? Cuando uno está en estado de cadáver. La gente vulgarmente le llama caña, muy fea esa palabra. La tía Helhue es un cadáver”, indicó.

Tras eso, explicó que “tengo el pelo pegado, asqueroso. Llegué a acostarme, lo único que sé es que me fueron a buscar, que a la mitad del camino me sentí como el hoyo”. “Que manera de bailar, tomar, comer, ¡valor!”, añadió.

Luego, Sukni dijo que “tengo muchas cosas que contarles, porque dentro de todas estas mujeres hermosas, porque habían puras cabras bonitas (…) Yo era la más de edad con la mamá de la Pamela, regia”.

A eso, agregó que “el cumpleaños fue fenomenal” y reveló que las historias de vida de cada una de las asistentes a la celebración la hizo reflexionar.

“Las historias de vida de todas las mujeres que estaban ahí, porque cada una tiene una historia de vida, que puede ser más bonita, más fea, más buena, más mala (…) pero cuando uno llega a la casa uno tiene otra historia, otra vida, y esa es la que quiero empezar a contarles a través de mis videos”, detalló.

“El video de hoy dice relación con que ya no puedo más… quiero ver a mis papás, no los veo desde que me fui de vacaciones, pero ayer vi tanta gente, amigos, que me da lata ir a verlos, capaz que me haya contagiado, no sé que hacer… ahora tengo hambre, no hay ni una hueá (sic) para comer”, continuó.

Finalmente, explicó que por “ahora no hay contenido, solamente soy un cadáver. No puedo ni hablar”.