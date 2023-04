“Yo no vivo de ustedes”: Helhue Sukni pierde la paciencia y lanza furioso mensaje a usuarios que la critican

Un furioso descargo fue el que compartió Helhue Sukni en Instagram en el cual respondió a los comentarios negativos que algunos usuarios le hacen en redes sociales.

La abogada perdió la paciencia ante las críticas y, tras llegar a su casa de una fiesta, se tomó un tiempo para enviar un mensaje a sus detractores mientras se quitaba el maquillaje.

“Un video pa’ los amargados”, escribió en la descripción de la publicación de Instagram.

“Hola amigos, o sea, el ‘hola amigos’ para mis amigos, no para los hijos de put… que me pelan”, saludó al comienzo del video.

“Yo les digo algo. Si a usted no le gusto, no me sigan. Para mi el tema del Instagram es un hobbie. Yo no vivo de ustedes, no vivo de Instagram. No vivo de los canjes, tampoco de la plata que me da el Instagram. Yo vivo de mi pega“, lanzó.

“Al que le moleste que yo defienda delincuentes, mala cuea’. Lo he hecho desde que tengo 25 años y tengo 57, así que si les gusta, les gusta y si no, que la chup…”, dijo.

“Para qué gastan internet siguiendo a una vieja (…) Mejor sigan a hue… piluchas, ustedes, los hue… que les gustan las mujeres, sigan a hue… mostrando el poto. Los videos que hago son para alegrar a mi gente. Y, por cierto, a mí nadie me alegra (…) Y tampoco estoy buscando gente que me alegre“, enfatizó Helhue.

“Soy bipolar”

Luego, la abogada respondió a las personas que se han referido a su salud mental, debido a que hace algunos días señaló que no se había sentido muy bien de ánimo.

“Como algunas personas dicen ‘está con depresión y ahora está contenta’, si po’ hue…, porque soy bipolar. ¿Sabían ustedes? Soy bipolar. Entonces la gente bipolar un día está arriba y otro día está abajo”, señaló la abogada.

Tras esto, dijo que ese diagnóstico se lo había hecho ella misma porque “hay días que estoy contenta y otros que estoy triste”. “Pero esa hue… es problema mío, no es de ustedes”, dijo.

“¿Por qué en vez de ser tan poco empáticos no logran tirar buena vibra?. Esa amargura que llevan dentro de su corazón los va a carcomer toda la vida y, lamentablemente, nunca van a ser felices. Un besito para los amargados. Púdranse los amargados”, cerró Helhue, junto a su perro Roquito.