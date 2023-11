Entre lágrimas: Helhue Sukni compartió sentida reflexión sobre la soledad

Helhue Sukni, popularmente conocida como “La Tía Helhue” en su cuenta de Instagram, entregó una emotiva reflexión sobre la soledad puesto que sus tres hijas estaban pasando el fin de semana fuera de su hogar.

“Tengo tres hijas de las cuales cada una hace su vida, pero no me importa, filo, es lo que yo elegí y ¿Por qué yo lo elegí? Porque yo me separé po'”, comenzó señalando la abogada, quien recurrentemente crea videos contando sobre su vida para sus seguidores.

En esta ocasión se encontraba disfrutando del sol y la piscina en su casa, en compañía de un vecino, escuchando a Luis Miguel, quien es su cantante favorito, oportunidad que aprovechó para reflexionar respecto de todo lo que ha logrado: “Pero no importa ¿Saben por qué no importa? Porque así es la vida”, sentenció Sukni.

La abogada, que estaba evidentemente afectada, explicó las razones a las que atribuye dicha soledad: “Por ser una hue… empoderada, por ser una hue… que me las creo todas, por ser una hue… que no llora”, declaró.

¿Qué dijeron sus hijas?

La abogada explicó que sus tres hijas tienen pareja y en el momento en que grabó el video todas estaban en planes con ellos.

También reveló que su hija mayor, Widad, se casa la próxima semana. Al respecto, ella fue la única que comentó la publicación de su madre y señaló: “Sola nunca estás ¿Who is Pablo? Y para de decir que llorar es de débiles porque por comentarios como ese hay ene gente con problemas de salud mental. Tqm”.

“La verdad es que estar sola no es tan malo porque yo lo elegí. Igual es triste, después de haber creado toda esta hu… no sé para qué”, reflexionó la abogada, mientras mostraba la piscina de su casa y otros logros de su hogar que obtuvo a lo largo de los años.

Finalmente, Helhue Sukni hizo un repaso por su historial amoroso. En él figuran cuatro matrimonios, uno en Punta Cana, otro en Venecia y durante el tercero usó un vestido del diseñador Rubén Campos que aún conserva, por lo que finalizó su relato diciendo: “Un salud por la vida que le toca a la Tía Helhue” y le recordó a sus seguidores, entre lágrimas, que debían ser fuertes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Helhue Sukni Giadalah (@helhuesukni)

Síguenos en