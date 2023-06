Helhue Sukni arremetió en contra de desubicados comentarios por su físico: “Pucha que tienen tiempo”

Helhue Sukni viajó durante el fin de semana hacia el norte de nuestro país para asistir al cumpleaños de su amiga, específicamente en la ciudad de Antofagasta.

Mientras se encontraba en su paseo, la abogada subió un video a su cuenta de Instagram, donde siempre es muy activa, en el que mostró el hermoso paisaje que la rodeaba.

Muchos de sus seguidores llegaron hasta el registro para dejarle gratos comentarios, sin embargo, no faltaron los desubicados que la criticaron por su aspecto físico y cómo andaba vestida.

¿Qué dijo Helhue?

Ante esto, la abogada no se quedó callada y, tras arribar de vuelta a la capital, subió otro registro en el que contó cómo la pasó en su viaje y aprovechó de responder a las críticas.

“A todos los huevones que me tiran mala vibra, ¡qué penca la gente! ¿Para qué digo yo? ¿Cuál es el motivo, la finalidad?”, comenzó diciendo.

“No me sigan si a ustedes no les agrado, lo he dicho como mil veces. Yo no sigo gente que a mí no me agrada y menos si me desagrada la persona, voy a estar haciéndole comentarios. Pucha que tienen tiempo”, enfatizó.

Luego, Helhue contestó uno por uno los cuestionamientos que recibió en contra de su persona. “Numeral uno, que me veía guatona, sí, es verdad. Numeral dos, me grabó mi mejor amigo y el hue… la verdad es que me enfocó de arriba, por eso me veía guatona y con la polera adentro“, señaló.

En la misma línea, se dio el tiempo para contar que había bajado de peso. “Estoy pensando 58 kilos y quiero llegar a 52. Con 52 la hago, porque igual soy chiquitita y como soy chiquitita, se me nota cuando bajo de peso”, aseguró.

“Pero de verdad que estoy más flaca. Si lo que pasa es que la cagué con ponerme la polera adentro de los blue jeans y con el enfoque de la cámara me veía más guatona“, dijo para finalizar.