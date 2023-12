Helhue Sukni reveló los motivos de su complicado estado anímico: “Se me juntó todo”

Helhue Sukni está atravesando un complejo momento personal, debido a que este fin de año ha estado estresada y deprimida. La abogada abrió su corazón en el nuevo capítulo de Podemos Hablar que se emite este viernes 22, donde explicó las razones que la tienen aproblemada en este fin de año.

La letrada confesó que el exceso de trabajo y el estrés que se vive en está época le pasó la cuenta, lo que la motivó a compartir detalles de su estado anímico en sus redes sociales, lo que llamó su “último video”.

“Estoy con depresión. Estoy súper estresada, porque de verdad que estoy súper cansada, este último tiempo no me han salido las cosas… Con el último video de mi vida me refería a hacer el último video de Instagram, me faltó decir de Instagram”, explicó.

El difícil momento de Helhue Sukni

Helhue Sukni contó que, según le dijo su neuróloga, lo que está sufriendo es un episodio de estrés, lo que la llevó a compartir una sentida reflexión sobre cómo vive y cuánto se dedica a su parte profesional.

“La gente dice ‘pero usted que viaja tanto’, ‘pero usted que tiene una casa con piscina’. Fíjate que cuando yo viajo me llevo el celular, me llevo el computador. Nunca he parado de trabajar. Antes de que existiera el Zoom, yo igual del celular hablaba con los fiscales, dictando recursos, dando instrucciones” aseguró.

Asimismo, expuso que uno de sus grandes problemas es que “yo nunca en mi vida me he desconectado de mi pega. Se me juntó todo y son cosas de carácter doméstico, si en mi pega ya estoy acostumbrada”.

“Como yo atiendo a gente que está privada de libertad, toda la gente quiere salir para Navidad. Esa presión que tengo yo es súper fuerte, porque es una presión adentro en el cuerpo de la persona, empatizo mucho, trato de hacer lo más que puedo, pero también hay un aforismo: ‘A lo imposible, nadie está obligado’”, expuso.

Síguenos en