La popular abogada e influencer Helhue Sukni reveló uno de sus más grades deseos: Someterse a una cirugía estética.

En un Instagram Live con Pamela Díaz, Sukni confesó que deseaba realizarse diversas intervenciones, como por ejemplo una abdominoplastía.

¿Por qué no puede cumplir su deseo? Según detalló, los médicos no pueden operarla debido a que no puede dejar algo que ella denomina ‘su marido’: El cigarro.

“Tengo que dejar de fumar porque me quiero operar y nadie me quiere operar. He ido a cuatro doctores y ninguno me quiere operar”, sostuvo.

Cabe recalcar que existen distintos factores de riesgos en cirugías con anestesia general, uno de ellos es la formación de coágulos de sangre en las piernas, riesgo que se incrementa para las personas fumadoras.