Helhue Sukni compartió video de su recuperación tras complejo estado de salud

La semana pasada, la abogada Helhue Sukni explicó a sus seguidores las razones que su ausencia en las redes sociales se debía a un complejo estado de salud.

A través de un video publicado en sus redes sociales, reveló que fue hospitalizada por problemas respiratorios que iniciaron durante el fin de semana antes pasado. Debido a eso, sus propias hijas la llevaron de urgencia a la Clínica Alemana, lugar en el que se realizaron un scanner a los pulmones.

Finalmente, el pasado viernes fue dada de alta de la clínica, y a cuatro días de ello, la profesional entregó algunos detalles de su situación.

“Estoy media enferma (…) Estoy tomando remedios y les quiero informar algo. Adivinen cuántos cigarros me fume en el día. Ni yo lo puedo creer: cuatro cigarros”, manifestó en su cuenta de Instagram.

Según dio a conocer, “me entró una bacteria, pero no fue por el cigarrillo. Fue porque me entró nomás. Salió del aire. Llegó, entró y me cagó la garganta, los bronquios, los pulmoncitos y me llenó de puras cosas malas”.

En esa línea, relató que todo empezó cuando vio a un pájaro negro en su jardín: “Esos pájaros traen enfermedad y yo lo eché y dije ‘estos hueo… (sic) algo me están trayendo a mi casa’ y aunque ustedes no lo crean, efectivamente. El domingo empecé con escalofríos. No dormí, fue atroz, porque me ahogaba y no podía respirar”.

Por eso, hizo un llamado a sus más de 770 mil seguidores: “Cuando tengan esos pájaros negros, echan a los hueo… (sic), porque de verdad que traen las enfermedades a la casa. Esas hue… (sic) traen hue… (sic) maléficas”.