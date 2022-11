“He estado con depresión”: Helhue Sukni reveló pasar por difícil momento que la alejó de las redes sociales

La abogada e influencer Helhue Sunki ha estado ausente de sus redes sociales durante un tiempo.

Eso hasta el pasado sábado, pues en su cuenta de Instagram publicó un video donde explicó a sus seguidores por qué habría estado subiendo menos contenido.

“La tía Helhue después de llevar una semana caótica, porque la verdad es que he estado con depresión y todos ustedes tienen que saber que no todo lo que brilla es oro“, confesó mientras se aplicaba productos de cuidado facial.

Uno de los motivos de la baja en su estado de ánimo, según contó, fue que existen ocasiones en que recibe comentarios negativos por parte de internautas. “La tía Helhue también pasa por momentos de angustia”, dijo.

Además, agregó que dedicarse a leer los textos de Derecho con los que trabaja, le ayuda a sentirse mejor, o al menos a reducir su angustia. “No me dan ganas de hacer nada, me dedico sólo a trabajar, pero la verdad amigos es que no he estado bien”, declaró.

Junto con comentar que luego iría a hacerse un cuidado de uñas para sus manos, la reconocida abogada se disculpó con sus seguidores por mantenerse menos activa en sus redes.

“Estoy haciendo un video porque ya no quiero ser más egoísta y no permitirles a ustedes disfrutar de mis estupideces y dejarlos tristes, porque yo sé que le subo el ánimo a mucha gente. ¿Pero a mí quién me sube el ánimo? Nadie po”, cerró.