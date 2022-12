“Mi turno de usar la capa ha pasado”: Henry Cavill no interpretará a Superman y esta es la razón de su salida

Henry Cavill anunció una inesperada noticia, tanto para él como para todos sus fanáticos: confirmó que ya no volverá como Superman en el nuevo universo de DC a cargo de James Gunn.

A través de sus redes sociales, el reconocido actor británico de 39 años lamentó la cancelación de su participación luego de una reunión que mantuvo con Gunn y Peter Safran, ambos co-presidentes y directores ejecutivos de DC Studios.

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran, y es una triste noticia“, comenzó en una declaración publicada en su cuenta de Instagram.

“Después de todo, no volveré como Superman”, continuó. “Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida”, añadió.

Cabe recordar que la noticia de su regreso se dio a conocer en la escena post-crédito de Black Adam, protagonizada por Dwayne “The Rock” Johnson, y posteriormente Cavill compartió un video en sus redes confirmándolo.

“James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y las más felices de las fortunas”, agregó.

“Superman todavía está por aquí. Todo lo que defiende todavía existe, ¡y los ejemplos que nos da siguen ahí! Mi turno de usar la capa ha pasado, pero lo que Superman representa nunca lo hará. Ha sido un viaje divertido con todos ustedes”, cerró el actor, quien recibió el apoyo de varios de sus colegas, como Jason Momoa.

La explicación de James Gunn

Por su parte, en su cuenta de Twitter, James Gunn explicó el por qué de la drástica decisión.

Según detalló en varios tuits, en los que además aprovechó de aclarar algunas dudas de los fans, Gunn dijo que tanto él como Safran tienen “una pizarra de DC lista para usar” y que podrán entregar más información sobre sus “primeros proyectos a principios del nuevo año”.

Among those on the slate is Superman. In the initial stages, our story will be focusing on an earlier part of Superman's life, so the character will not be played by Henry Cavill. — James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022

En dicho listado está Superman, pero “en las etapas iniciales, nuestra historia se centrará en una parte anterior de la vida de Superman, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill”.

“Pero acabamos de tener una gran reunión con Henry, somos grandes admiradores y hablamos sobre una serie de posibilidades emocionantes para trabajar juntos en el futuro”, aseguró.

El guionista también reveló que está escribiendo, pero todavía desconoce quién será el director de la película del clásico superhéroe.

Lo que sí confirmó es que se reunieron con Ben Affleck porque quieren que dirija, pero aún están buscando el proyecto adecuado para él.

Por su parte, según Variety, Gunn lleva un tiempo trabajando en la historia de Superman y el guion se basará en la vida del personaje como un reportero novato en la ciudad ficticia de Metrópolis.