La escritora e influencer Carmen Castillo, conocida como “Carmen Tuitera”, se encuentra hospitalizada a causa del COVID-19.

Según relató su hermana, Camila Castillo, al diario Las Últimas Noticias, el pasado 13 de junio se enteraron que ambas habían sido contacto estrecho de un caso positivo, por lo que iniciaron una cuarentena.

Posteriormente comenzaron a tener síntomas, específicamente “Carmen tuvo fiebre, todos y un poco de congestión. Yo no tuve fiebre, pero perdí el olfato. Nos hicimos el test PCR con síntomas, pero salió negativo”.

“Asumimos que éramos falsos negativos y mantuvimos la cuarentena. Pero este fin de semana a Carmen se le intensificó la tos y el dolor en el pecho. El lunes la vimos mal, se midió el oxígeno y tenía baja saturación. (Luego) un examen al pulmón detectó neumonía por COVID-19. Ayer le hicieron otro PCR y salió positivo”, agregó.

La escritora de Weona, tu podí padece de esclerosis múltiple, patología que según especialistas no aumenta el riesgo en casos de coronavirus, pero que podría afectar la salud dependiendo del grado de la enfermedad y los medicamentos que está tomando.

Respecto a su actual situación, Camila Castilló explicó que Carmen está “con oxígeno no invasivo, por medio de una mascarilla. Si no toma su celular sabemos que no está bien. Pero nos llamó durante la tarde (del martes) y nos dijo que recién había podido abrir los ojos”.

“Como familia sólo perdimos buena onda, respeto y oración. Tenemos fe, porque la Carmen es una mujer que, a pesar de todo lo que ha vivido, sigue luchando y sabemos que ésta será una más”, expresó.