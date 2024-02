Hermana de Felipe Camiroaga fue sorprendida con especial regalo alusivo al animador

El cariño por Felipe Camiroaga ha trascendido los años y ahora también los continentes. Así lo evidenció Paola Bontempi, hermana del fallecido animador, quien compartió un especial regalo que le hicieron llegar.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió detalles de una sorpresa que le llevaron hasta España, lugar desde donde es originaria.

Según explicó, el presente inspirado en el querido “Halcón de Chicureo” fue llevado por la propia Soledad Camiroaga, otra de las hermanas del comunicador.

“Me acaba de llegar este regalito tan especial. Ya me puedo dormir las siestas con mi hermanito Feli. Gracias @soledadcamiroaga. Me encanta”, expresó en su publicación.

El regalo en cuestión se trata de un cojín que tiene retratada la figura de Felipe Camiroaga en proporción más pequeña.

Cabe recordar que el presentador falleció en septiembre de 2011 en un accidente aéreo en Juan Fernández y, desde entonces su figura se ha consolidado dentro de la cultura popular chilena con diferentes expresiones como almohadas, poleras y toallas.

El regalo que recibió la hermana de Felipe Camiroaga

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paola Bontempi (@bontempi.paola)

Síguenos en