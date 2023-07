Hermana de Fran lapidó a Lucas y celebró el término de su relación: “Me carga, fome, no sé qué le vio”

La especial amistad “con ventaja” entre Fran Maira y Lucas Crespo llegó a su fin en Gran Hermano Chile. Así lo zanjaron ambos en una incómoda conversación donde hubo un cruce de informaciones.

Mientras la empresaria incitó a su compañero de querer “todo o nada”, él simplemente se remitió a responder que era un “cobarde” y que “no sé recibir amor”.

¿El resultado? Decidieron dejar las cosas como estaban en un comienzo, es decir, no más besos, abrazos o siestas juntos.

Sobre esta situación se refirió Macarena Maira, hermana menor de Fran, quien tiene una opinión bastante negativa respecto de Lucas.

“Me cae mal”

En conversación con LUN, la joven aseguró que “Lucas es raro, dice una cosa y hace otra. Me cae mal, no me gusta nada para la Fran. Nunca me gustó“.

“Cada vez que los veo juntos, me carga y me dan ganas de que él se vaya (de la casa). Y mi hermana (para las relaciones) es como dijo: Todo o nada”, continuó.

Pero además hay que recordar que Fran ya había adelantado que estaba aburrida de su compañero, asegurando que es “más fome que chupar un clavo”.

Frase con la que Macarena está de acuerdo. “Lo encuentro fome, cero atractivo, no sé qué le vio. Por último fuera simpático, pero tampoco. Encuentro que no tiene nada”, sostuvo.

De hecho, Maca fue bastante crítica en torno a una actitud que tuvo el tiktoker con su hermana, ya que pidió flores y chocolates a Gran Hermano para regalarle a su compañera.

Por lo mismo lo tachó de “cuentero y pintamonos. Aparte como que le gustan todas”, declaró.

Más allá de que Macarena esté muy de acuerdo con la decisión que tomó Fran sobre este vínculo poco recíproco, vislumbró que su futuro amoroso no estaría cerca de cambiar. “No hay nadie, ningún hombre ni mujer, ahí dentro para mi hermana”, sentenció.