Hermana de Karen Bejarano volvió a arremeter tras críticas a su madre: “Tiene un problema real con la mentira”

Una de las grandes penas que lleva consigo Karen Bejarano es el distanciamiento de su madre, de quien se alejó tras contarle que fue víctima de abuso sexual.

Es por eso que el Día de la Madre es una jornada sensible y delicada, por lo que publicó un sentido mensaje en redes sociales.

“Gracias madre por abandonarme en el peor momento de mi vida, porque gracias a eso, pude encontrarme y aprendí a amarme sin condiciones”, dijo en su cuenta de Instagram.

Ante eso, su hermana, Charlot Bejarano, defendió a su mamá de los cuestionamientos: “No importa que ella (Karen) no quiera nada contigo. Yo supliré ese vacío dándote el doble de amor siempre. Te amo mamita bella”.

Pero lo anterior no quedó ahí y la joven siguió arremetiendo contra la ex Mekano este lunes, oportunidad en la que sostuvo que “todo lo dicho es verídico”.

“No puedo creer todo lo que tergiversaron mis declaraciones. No me sorprende tanto, ya que la prensa es amarillista. ¿Pero ustedes? ¿Personas con raciocinio? En fin, les explico lo más breve y entendible posible. Yo no odio a mi hermana, no quiero verla sufrir, no estoy en contra de ella”, partió diciendo en sus stories de Instagram.

Sin embargo, aclaró que se “todo se salió de control” debido a que “ella insiste en manchar el nombre de mi madre”.

“Con mentiras, sí. Mi hermana tiene un problema real con la mentira, no ahondaré más en el tema, pero ella miente en muchos puntos respecto a lo que dice de mi madre. Si quieren que hable de sus intimidades, eso no sucederá porque no soy ella y no tengo derecho de hablar sobre sus cosas personales. Lo que quieran saber vayan a su perfil y pregúntenle a ella”, indicó.

“Finalmente quiero decir que si nuevamente ella vuelve a mencionar a mi madre en comentarios, hablando pestes que no son ciertas de ella, yo le voy a debatir, porque mi madre sí es de mi incumbencia. Espero haber aclarado lo más posible mi postura al respecto de este tema y no generar más odio o especulaciones en contra de mí o mi familia (…) otra cosa”, cerró.