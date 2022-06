¿Se veía venir? Hermana de Shakira aborda separación y entrega detalles del estado actual de la cantante

Fue el pasado sábado cuando la cantante colombiana Shakira confirmó que se está separando de su pareja, el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”. Esas fueron las palabras emitidas por la artista en un escueto comunicado, informando así lo que durante días se especuló en medios internacionales.

Ninguno de los dos involucrados ha entregado más declaraciones sobre esta situación, sin embargo, quien sí lo hizo fue Lucy Mebarak, hermana de la intérprete de Antología, quien reveló cómo se encuentra la cantante tras esta noticia.

Según indicó a Europa Press, la separación luego de 12 años de relación era algo “previsible” y que “posiblemente” sucedería.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

Asimismo, indicó que aún no ha podido reunirse con su hermana luego de esta confirmación: “No los he visto, no vivo en España yo. Soy la hermana, pero no sé nada todavía“.

Pero eso no evitó que pudiese entregar más detalles sobre la actualidad de Shakira, ya que indicó que “está recuperándose, está fuera del país“, añadiendo que “yo creo que sí” volvería prontamente a España.