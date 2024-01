Hermano de Camila Recabarren desmiente denuncia por violencia intrafamiliar: “No voy a Chile hace 8 años”

Patricio Recabarren desmintió este miércoles los supuestos hechos de violencia intrafamiliar que acusó su hermana Camila a través de sus redes sociales.

El familiar de la ex chica reality utilizó sus historias de Instagram para pronunciarse respecto a la denuncia en su contra y aseguró que no está en Chile desde hace ocho años.

“¡Me hice famoso sin hacer nada! No sé si reír o llorar. Para el que me conoce, no voy a Chile hace casi 8 años“, aclaró en la red social.

Hermano de Camila Recabarren: “¡Tengan cuidado con las redes!

A su vez, Patricio reafirmó su inocencia y aseguró que no sería capaz de cometer una agresión contra una persona.

“Y es más, el que me conoce bien, (sabe que) no soy ni capaz de aplastar una hormiga y menos golpear a alguien“, agregó.

Finalmente, el hermano de la modelo hizo una reflexión entorno a la utilización de las redes sociales: “¡Tengan cuidado con las redes! ¡Que dan para mucho!“, cerró.





