“No soy quién para juzgarla”: Hermano de Rai reitera apoyo a Coni tras peleas en Gran Hermano

En un recuente live de TikTok, José Manuel Cerda, hermano de Raimundo, comentó la pelea que su familiar mantuvo con Constanza Capelli, conflicto que los mantiene con una relación tensa hasta hoy al interior de Gran Hermano Chile.

Sin embargo, lejos de lo que se podría creer, el joven manifestó que el apoyo hacia la bailarina continúa y aseguró que “no voy a juzgar a una persona por su enojo en un reality”.

“Hay que conocerla afuera, ella debe tener su versión también (…) la encuentro una mina súper poderosa, así que independiente de todo lo que pasó con Rai – no la apoyo porque en ese sentido se me cayó-, pero no soy quién para juzgarla sin conocerla. Aguante, Coni“, agregó.

“Por lo que he visto en el reality, había una conexión súper genuina entre los dos, o entre los tres incluyendo a la Pincoya, y si hubiese estado el Pancho, te aseguro que se hubiese llevado bien con él”, analizó.

Estas palabras fueron valoradas por los fans del Team Lulo, más aún por el llamado a frenar el hate en contra de la competidora.

Mira parte del live del hermano de Rai a continuación:

#LaResistenciaLulo el hermano de Rai: 'Yo no voy a juzgar a una persona por su enojo en un reality, hay que conocerla afuera, hay que conocer su version igual' 'igual se me anduvo cayendo la comadre, pero la encuentro poderosa, aguante cony' #TheLulosShow a ver los haters ahora pic.twitter.com/WujCjAFNv0 — Andreita (@Andreita1682537) September 8, 2023

