La pandemia del COVID-19 ha dejado al descubierto el grave alcance que tiene el virus y las consecuencias fatales que muchas veces provoca. Algo que vivió en carne propia el abogado Hernán Calderón, quien pasó 73 días hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Alemana luego de contraer esta enfermedad.

Todo comenzó el 18 de octubre de 2021c cuando empezó a notar los primeros síntomas. “Mi hija Kel (Calderón) me notó muy mal el 23 de octubre y fuimos a la clínica. Me entubaron de inmediato cuando llegué y desde ahí ya no me acuerdo nada“, relató en Las Últimas Noticias.

“De lo que me han contado y recuerdo un poquito, porque estuve muy sedado, es que me hicieron una traqueotomía para el ventilador mecánico, con el que estuve cinco días. También me daban vueltas en a cama. Me tuvieron boca abajo muchos días, después me ponían de espalda y no funcionaba, no respiraba mejor. Mis posibilidades de salir de eso eran de un 98% (en contra)“, reveló Calderón.

Es decir, solo tenía un 2% de probabilidades de salir adelante. Pero incluso contra esa enfermedad, tuvo que luchar contra otros obstáculos, ya que después de contraer COVID-19 le dio una neumonía que lo dejó sedado en coma inducido. Al superarlo, le dio una infección a la sangre a causa de un virus intrahospitalario.

“Pensaba ‘hasta aquí no más llegué’. Pero también le daba vueltas a cómo me vino esto tan fuerte, si tenía las tres dosis; la última me la había puesto hace dos meses. También miraba a Kel, siempre ahí conmigo, cuidándome, preocupándose de todo“, añadió el abogado.

Mediante redes sociales, la influencer e hija de Hernán, Kel Calderón, se encargó de compartir noticias de su padre en relación a su estado de salud. Una actualización que era solicitada por sus seguidores y seguidoras, quienes se mostraban preocupados por esta situación que miles de personas han sufrido desde el comienzo de la pandemia.

Respecto del rol de Kel en sus más de dos meses de hospitalización, Hernán reconoció que “desde el día cero ella estuvo ahí. Bueno, como siempre lo ha hecho, al igual que la Francisca (hija de su primer matrimonio)”.

“Me alegraron los días en la clínica, celebramos Navidad y Año Nuevo en la habitación. Ellas fueron mi puntal para recuperarme y hoy, en esta etapa, lo siguen siendo”, añadió.

Una celebración navideña que fue evidenciada por Kel en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, Calderón detalló que debe cumplir con sesiones de kinesioterapia y otros tratamientos para recuperar su masa muscular, sumado a una dieta especial y ejercicios.

Lo anterior debido a las secuelas que dejó el coronavirus en su cuerpo. “A nivel físico, es impresionante lo que hace: La primera vez que me paré de la cama, como no sabía en qué estado estaba mi cuerpo, llegué y me paré como siempre, pero no tenía la fuerza, casi me caigo. Bajé 14 kilos 400 gramos y se nota en la debilidad, perdí mucha masa muscular“, contó.

“En cuanto al nivel cognitivo, estoy bien. Se me olvidan algunas cosas y no me acuerdo de nada de lo que pasó desde que me internaron; si no me las cuentan, ni me entero”, declaró Hernán.

Finalmente, entregó luces respecto de lo que espera hacer a futuro y cómo replantea su vida después de esta incierta experiencia. Según expresó, esto ha llevado a que analice varias cosas como “los afectos y lo trabajólico. A las seis de la mañana ya estaba en pie para ir a trabajar y a las ocho en punto llegaba a la oficina. Corría de allá, para acá. Creo que, paulatinamente, me voy a ir retirando a disfrutar la vida. No queda más“, cerró.