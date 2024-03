Hernán Calderón reveló el “calvario” que sufrió con tesis de Kel: “Me molesté y la recriminé”

Tuvieron que pasar siete años para que Kel Calderón terminara su tesis y convertirse en abogada. Así lo dio a conocer ella misma en sus redes sociales.

Además, su padre, Hernán Calderón, confesó que debido a la demora en terminarla se molestó con ella y “la recriminé”.

“¿Adivinen quién al fin entregó su tesis, se saco un 6,0 y está lista para jurar como abogada en la corte?”, escribió en Instagram la hija de Raquel Argandoña sobre su trabajo titulado “Aproximación Crítico Descriptiva a la Violencia Contra la Mujer: Constataciones y Hallazgos Necesarios. Un Tema Pendiente”.

El enojo de Hernán Calderón con Kel

Fue el mismo Hernán Calderón quien reconoció que presionó a su hija para que terminara su tesis.

“Para mí era sumamente importante que Kel terminara sus estudios, en los que siempre destacó. Me llena de alegría, ella tuvo inconvenientes por su trabajo y de toda índole que hicieron que se demorara varios años desde que egresó”, contó Hernán a LUN.

“A ella le gusta mucho su profesión, el área que le interesa es muy compleja porque es materia penal. Yo sé que en un momento va a ejercer porque le apasiona”, aseguró.

En esa línea, el papá de Kel reconoció que “en algún momento me molesté con ella y la recriminé, que me parecía el colmo que no sacaba el título. El año pasado me entraron muchas dudas si realmente iba a terminar, así que la presioné”.

Tras prometerle que la terminaría durante 2023, la tesis de Kel fue aprobada en enero, “pero ella no quiso hacerlo público”.

“Para mí es súper importante ese momento y espero los días para tener a mi más respetada y destacada colega”, agregó.

Kel, por su parte, indicó que “muchos creen que saqué la carrera solo por mi papá, pero eso no es así, a mí me gusta un montón derecho, es un área que me apasiona muchísimo, pero en los últimos años me desarrollé en otra”.

“Este fue mi tercer intento de tesis, cambié dos veces de tema en el camino. Partí una, el tema no me fue gustando y me pasó lo mismo con el segundo. Hice mi práctica en la Brigada de delitos sexuales y violencia intrafamiliar y de género, y esa experiencia en la Fiscalía me marcó un montón”.

Con respecto a si quedó conforme con su tesis, Kel confesó que le costó terminarla porque “cada vez la encontraba perfeccionable, por lo mismo sentía que nunca estaba lista y se volvió algo tediosa porque llevaba tanto tiempo escribiéndola que me daba algo de rechazo retomarla y porque tenía mucha pega”.

