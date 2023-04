Hija de Álvaro Ballero deslumbró con su talento en torneo de fútbol: “Es goleadora y muy buena delantera”

El pasado 17 de abril, la hija de Álvaro Ballero mostró todos sus dotes para el deporte y fue escogida como jugadora destacada en la segunda versión de la copa FemPower.

Con 13 años, Milla formó parte del equipo Las Futboleras, en representación del Colegio del Sagrado Corazón de Apoquindo, se lució en la cancha y entregó toda su pasión y talento por el fútbol.

“Eso viene por el lado de la mamá, la sangre rusa se nota ahí. Ludmilla (su madre) fue deportista de alto rendimiento. Ella es buena en cualquier disciplina, a diferencia mía que soy más tieso que un árbol“, dijo al respecto el ex chico reality.

En conversación con Las Últimas Noticias, Ballero aseguró que todos sus hijos son buenos para el deporte, y que, inclusive, desde chicos “se destacan y compiten”. Sobre Milla, reveló que sus acercamientos al deporte rey comenzaron cuando tenía solo 9 años.

“El colegio era solo de mujeres y se volvió mixto. Ahí empezaron a hacer clases de fútbol, pero solo para hombres, entonces me empezó a decir ‘papá, ¿por qué no hay una extra programática de fútbol para mujeres?’ Porque a ella le gustaba el fútbol”, dijo en la entrevista.

En ese sentido, añadió que conversó con otros apoderados y juntos dieron vida al grupo Las Futboleras: “Un apoderado que es muy bueno para el deporte se ofreció como director técnico y varias niñitas empezaron a entrenar los domingos. Ahora ella ya no está en ese colegio, pero sigue participando con el equipo”.

Finalmente, el comunicador confesó que su familia y amigos lo bromean, porque dijo que el talento de su hija no lo heredó de él, porque es pésimo para la pelota. “Ella es buena, generalmente es goleadora en los torneos que participa y es muy buena delantera”, sostuvo.

“A la Milla le va muy bien en lo académico, me ha pedido ir a probarse a clubes, pero no lo ha pedido con insistencia, no ha sido un tema. Ella es consciente que lo académico es importante (…) Son cosas que le gustan, pero nunca nos ha dicho ‘quiero dedicarme a eso’”, concluyó en la entrevista.