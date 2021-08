Una joven de 23 años en Estados Unidos contó cómo fue pasar de dedicar su vida a la iglesia a convertirse en millonaria gracias a su contenido en la plataforma para adultos OnlyFans.

Según consignó Mirror, Nala Ray creció en una estricta comunidad religiosa en el estado de Illinois, luego de que su padre comprara una iglesia de la que fue pastor durante mucho tiempo, pero siempre supo que ese no era su destino.

“Mi educación fue muy estricta. Soy la hija del medio de cinco hijos. Todos fuimos educados en casa, leíamos la Biblia todos los días y asistíamos a la iglesia bautista todos los domingos”, explicó Ray.

“La iglesia dominaba el día a día y, como familia pastora, sentí la presión de ser un modelo a seguir”, continuó la joven y agregó que “éramos el centro de atención de la ciudad. Fue difícil. No me permitían usar maquillaje o ropa provocativa, y la comunidad tampoco aprobaba las redes sociales ni las citas”.

Todos esos factores incomodaban a Nala y la forma en como ella quería vivir su vida, por lo que salía a escondidas para hacer todo lo que le prohibían. “No me escapé para beber o salir de fiesta, solo quería ser amada y apreciada sexualmente”, señaló.

En ese tiempo, la única actividad diferente de la iglesia que tenía Nala en su vida era su trabajo parcial atendiendo la barra de desayuno en una cafetería en el centro comercial de la ciudad. Aún así, a sus padres no les gustaba, pero aceptaron porque lo vieron como una manera de que ella generara sus propios ingresos.

“El centro comercial para mí era un santuario total. Me encantaba ver a toda la gente coqueteando, en citas y vestida con faldas cortas y blusas ajustadas”, comentó Ray. “Coqueteaba escandalosamente por propinas. Estaba obsesionada con la atención que podía recibir con un atuendo escaso. Incluso solía quitarme el sostén debajo de blusas ajustadas. Era tan obvia con mi sexualidad. Incluso entonces, como hija de un pastor de 16 años, sabía que el trabajo sexual sería mi vocación”, confesó la joven.

Luego de ese tiempo, sus padres vendieron la iglesia y se mudaron a Florida, donde Nala terminó de revelar su verdadera esencia.

“Cuando tenía 16 años comencé a sentir que la iglesia no era mi vocación. Comencé a buscar fuera de la religión a dónde pertenecía porque sabía en el fondo que no era lo correcto para mí. Nací para ser una criatura sexual. Los cuerpos de las mujeres hacen girar el mundo. En ese momento, siempre me escapaba y tenía una serie de relaciones fallidas y aventuras que recuerdo con pesar”, añadió.

En su confesión, Nala reflexionó sobre su época de adolescente al decir que “yo era inmadura en lo que respecta a los hombres, las citas y el sexo porque nadie me habló de eso. Esta cosa vergonzosa y prohibida fue una curiosidad para mí y tomé malas decisiones al experimentar”.

En 2016, a los 18 años, Ray dejó la iglesia y sus estudios universitarios y estudió administración hotelera para capacitarse y trabajar como asistente de higiene dental porque quería ganar su propio dinero y “tomar mis propias decisiones”.

La decisión de abrir una cuenta en OnlyFans

Fue en ese tiempo cuando la joven comenzó a una vida “fitness” en el gimnasio y publicó sus resultados en su cuenta de Instagram, donde un seguidor le recomendó que abriera una cuenta en la plataforma OnlyFans. “Estoy muy contenta de que lo haya hecho. Cambió mi vida”, recordó Ray.

En el primer mes, Nala ganó 85 mil dólares (casi 65 millones de pesos chilenos), situación que la hizo renunciar a su empleo para enfocar su 100% en la plataforma para adultos. Pasó un año y logró comprar su mansión con piscina en Los Ángeles, California, además de viajar por todo el país.

“He estado tan cerrada durante tantos años que se siente como si me hubieran abierto los ojos a todo un mundo de sexualidad y sensualidad. Estoy desesperada por estar cerca de todas estas personas que están sexualmente liberadas”, enfatizó.

Sobre si cree en Dios, la joven explicó que sí, pero actualmente “no estoy buscando una relación con Dios en este momento. Me siento bastante herida y juzgada por el cristianismo. No rechazo mi religión, pero tengo mucho resentimiento porque mi comunidad no lo hizo”.

La relación con sus padres y familia también ha cambiado porque “no es la más fuerte, así que se pueden imaginar cómo pueden ir esas conversaciones. Si bien la mayoría de mis hermanos conocen mi vida o tienen una idea de lo que hago, se han mantenido alejados de mí debido a sus creencias”.

Por último, Nala dijo confesó que “me despierto todos los días y estoy a cargo de mi día y mi vida. Estoy viviendo mi sueño. Al crecer, todo era un secreto y vergonzoso, y ahora estoy abierta e imparable”.