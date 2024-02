Tildaron de “cuica” a hija de Jorge Zabaleta y su respuesta se hizo viral: “Te juro que…”

Milagros Zabaleta, hija del actor Jorge Zabaleta, se volvió viral después de responder un comentario sobre los “chistes de cuicos” en el Festival de Viña del Mar 2024.

Todo ocurrió cuando la joven compartió un video en su cuenta de TikTok, donde aparecía preparándose para asistir como público a la tercera noche del festival.

El registro muestra a Milagros maquillándose para el evento, donde también aprovechó de referirse a la exposición que ha tenido en el último tiempo.

“Ahora que mis redes explotaron un poco, la gente me empezó a seguir desde que llegué a Viña y me ha llegado un poquito de hate (odio). Antes no me llegaba (…) y soy débil igual, no pensé que me iba a molestar tanto”, señaló.

Milagros Zabaleta respondió a chiste sobre “cuicos”

El mencionado video ya suma más de 84 mil “me gustas” y cientos de comentarios, donde los usuarios cuestionaron los mensajes de odio que ha recibido la joven.

“¿Por qué le tiran hate? yo la encuentro buena onda y linda”, “la odian porque simplemente le tienen envidia” y “no le tiren hate“, fueron parte de las reacciones.

Sin embargo, un usuario recordó cuando la influencer fue enfocada por las cámaras durante el show de Luis Slimming en Viña 2024, justo en la parte en que el comediante hizo un chiste sobre los deportistas “cuicos” en los Juegos Panamericanos 2023.

“Qué risa cuando dijeron el chiste de los cuicos y te enfocaron a ti, real sí eres”, comentó el usuario, a lo que Zabaleta respondió: “jajajaja pero te juro que no me como a mi primo“.

la hija de zabaleta pic.twitter.com/yb10c0JamQ — frana (@froreverwinter) February 29, 2024

