Hija de Jorge Zabaleta se luce como influencer: Pidió permiso al papá para subir videos fitness

Milagros, hija del actor Jorge Zabaleta, sorprendió con una sincera entrevista donde reveló cómo influyó el actor en su nueva etapa como influencer.

En conversación con Las Últimas Noticias, la joven de solo 17 años reveló cómo comenzó su camino como creadora de contenidos.

Con una cuenta de Instagram, que ya suma más de 41 mil seguidores, y más de 150 mil en TikTok, la hija del actor se luce mostrando sus entrenamientos y armando diversos looks que son furor en redes.

“Mi papá me publicó en su Instagram y empezaron a llegar muchas solicitudes de amistad, tenía miles y me seguían enviando. Mi cuenta era privada y si las aceptaba, iba a tener más de 10 mil seguidores”, declaró al medio citado.

La estudiante de 4to medio explicó que como su familia “es muy pública”, su padre “siempre me ha intentado proteger, de alguna manera, de todo lo que es hacerse alguien reconocido”.

“De hecho, me dio a elegir y le planteé esto, que podía trabajar con mis redes, lo hablamos en familia. Dudé por años si me metía en esto, y el año pasado puse mis perfiles públicos y me fue bien al tiro”, relató luego.

La joven quiere dedicarse a las redes sociales pese a que “conoce muy bien cómo es ser un personaje público y sé que es difícil, pero me gustó esto porque me encanta trabajar con mis redes, conocer gente”.

Pese a que la joven desborda personalidad en sus redes sociales, cosa que según ella “la destaca”, aseguró que además de ser influencer, se propuso estudiar “un college de Humanidades en la Universidad Católica y luego estudiar fuera de Chile”.

Su oculta pasión artística

Pero las redes sociales y los estudios no son las únicas pasiones de Milagros, quien reveló que tocar batería es su actividad favorita.

Con casi una década de clases del instrumento de percusión, la joven próximamente será parte de una banda, sin embargo, no suele compartir mucho respecto a esta arista de su vida, ya que “sería exponerme por completo” y “siento que es mi lado más privado y seguro, aunque mucha gente me lo pide”.

La joven se ha presentado tocando para shows con su abuelo, Antonio Zabaleta, reconocido cantante nacional e integrante del dúo Los Hermanos Zabaleta.

“Tocar para él es simbólico porque yo soy más de rock, partí con canciones de Guns N’ Roses, pero ahora estoy más metal tocando Limp Bizkit y Slipknot”, añadió.

Finalmente, la joven explicó su descripción de TikTok donde utilizó la afamada frase de su padre, respecto a los asados, y contó que “es totalmente irónico, porque me encanta la carne”.

“Tengo esa descripción hace mucho porque todos me escribían en los comentarios”, explicó la hija de Jorge Zabaleta.

