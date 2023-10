“Muy orgullosa”: La emoción de Karen Doggenweiler por debut de su hija mayor en la TV argentina

Fernanda Cornejo, hija mayor de Karen Doggenweiler, debutó hace unos días como panelista política en la televisión de Argentina.

La joven de 28 años se sentó en un set de Canal Extra para analizar distintos temas de política internacional y trasandina.

Según detalló Cornejo en entrevista con LUN, comenzó a adentrarse en este mundo cuando trabajó en la corporación de Grupo de Puebla, grupo político compuesto por actuales, ex presidentes y figuras políticas de distintas partes del mundo.

“Me llamaron de algunos canales para trabajar y eso fue bastante sorpresivo, y me empezaron a coquetear. El enfoque que me ofrecieron de Extra fue hacer una perspectiva internacional, y nos comenzamos a juntar allá así que comencé a viajar todos los fines de semana, de viernes a domingo, que fue bastante agotador, y ajustado cómo sería y concretamos“, relató.

La carrera política de Fernanda Cornejo

La cientista política indicó que se mudará a Buenos Aires en noviembre próximo y complementará su trabajo en Chile como consultora.

Este tipo de actividades no son ajenas a la vida de Cornejo, ya que anteriormente se ha desempeñado como consejera académica de la Universidad Diego Portales y formó parte de la Fundación Otro Chile.

Además, participó activamente en las campañas políticas de algunas figuras políticas nacionales, entre ellas su padre Marco Enríquez-Ominami.

“Creo que me valida mi experiencia porque he estado en distintos trabajos desde muy chica”, aseguró sobre su nueva vida en el país trasandino.

El orgullo de Karen Doggenweiler

En diálogo con el mismo medio, la conductora de televisión y madre de Fernanda aseguró que “estoy muy orgullosa de nuestra Nandi, así le puso la Muelita cuando era chica. Es inteligente, preparada y talentosa. Me encanta que la valoren y la reconozcan”.

Consultada sobre los planes de su hija para irse de Chile, la comunicadora afirmó que “nosotros con Marco creemos que es lindo tener estas oportunidades en la vida, que ellas sean libres y muy, muy felices. Las apoyamos en todo. Yo ahora intento aprovechar cada minuto a Nandi en las semanas que le quedan”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Karen Doggenweiler L. (@karendtv)

Síguenos en