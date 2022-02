Durante el pasado domingo 20 de febrero, el hijo de Dino Gordillo falleció horas antes de que el reconocido humorista chileno se subiera a un escenario para llevar a cabo su rutina.

Pese a la tristeza que lo invadía, el artista nacional decidió presentarse en el festival Elquino debido a una promesa que le había realizado. “El show debe continuar“, expresó en ese momento entre lágrimas.

#CarnavalElquino ayer se tiñó de dolor, Dino Gordillo recibió la peor información que un padre puede escuchar, la muerte de un hijo, me llamo y fui a acompañarlo y le ofrecí que no actuara y me indicó que de todas formas lo haría por su hijo.@TVN @Mega @canal13 @chilevision pic.twitter.com/zSmUgbCm6a

— Rafael Vera Castillo (@Rafael_Vera) February 20, 2022