Hijo de Claudia Conserva alzó la voz por cuestionables comentarios por lucha de su mamá contra el cáncer

Renato Conserva, hijo de la comunicadora Claudia Conserva, decidió romper el silencio en redes sociales y defender a su madre de un cuestionable comentario que realizó un usuario a través de redes sociales en relación a la ardua lucha que ella enfrenta contra el cáncer de mama.

Sin entregar detalles respecto de a quién o qué respondía, el joven fue enfático en señalar que “mi mamá se ganó hasta el último peso para tener lo que tiene. No heredó ni se le regaló nada. Saliendo de Lo Prado”.

“La injusticia del sistema se desquita con los que prometieron y no cumplieron”, agregó mediante una historia en Instagram.

Fue al cierre de su publicación donde dio luces sobre lo que se estaba refiriendo: “Pero bien como dijo Cristián Sánchez, ‘es una falta de humanidad…'”.

Dicha alusión se remonta a la otrora defensa que también realizó Sánchez en redes sociales, quien decidió acallar a un sujeto que en Twitter aseguró que “le ponen color” por la enfermedad que aqueja a la presentadora de televisión.

“Hay gente peor y con menos recursos invisibilizada con esta enfermedad”, dijo este individuo en un tuit.

Ante esto, Sánchez reaccionó a través de una historia: “Ningún enfermo de cáncer ‘le pone color’. El cáncer no respeta nada, tampoco le importa si tienes plata o no. Sólo destroza, y no sólo al que lo vive, sino que a toda su familia”.

Pero no quedó allí, ya que Cristián remató al cuestionar que “decir ‘que le ponen color’ es no entender nada. Y de una falta de humanidad, empatía y sensibilidad que realmente impacta“.