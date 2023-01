A lo Robin Hood: Hijo de Coco Legrand ganó millonario premio y repartió el pozo entre el personal del casino

Un cumpleaños difícil de olvidar tuvo Matías González, hijo de Coco Legrand, tras recibir un golpe de suerte y ser el afortunado ganador de un millonario premio en un casino chileno.

Fue el pasado viernes 13 cuando, según relató a Publimetro, un amigo chileno radicado en Australia y que no veía hace siete años le propuso asistir al lugar con el objetivo de pasar un buen rato.

Aunque no estaba seguro, de todas formas dio el sí, puesto que también se encontraba de visita en Chile con su familia, ya que actualmente está radicado en República Dominicana.

Al llegar, se percató que no habían acordado un punto de encuentro y que, más encima, no contaba con acceso a internet, por lo que decidió jugar una partida de póker luego que su amigo no apareciera.

“No sé por qué Dios me puso ahí”

“Yo no soy muy ‘casinero’. Donde vivo no hay casinos como acá, era simplemente pasar el rato… ¡Y gané!“, sostuvo el hijo del conocido comediante en el citado medio.

Como resultado de la partida, el hijo del comediante ganó la impresionante suma de $85 millones: “No sé por qué Dios me puso ahí, iba a ser mi cumpleaños y gané pasada la medianoche del viernes“.

Con todo el alboroto, además, cuenta que su amigo apareció minutos después. “Estaba jugando a dos mesas de la mía. Pensé que no lo iba a encontrar. Indescriptible verlo tras siete años”, comentó González.

Pero la historia no acaba ahí. El ganador decidió compartir su alegría y, en una noble acción, repartió parte del pozo entre sus contrincantes y personal del casino. En total, regaló $12 millones del total, dando $1 millón a cada uno.

“Estoy clarísimo que el dinero no se me va air como el agua entre los dedos. Ya tendré tiempo para analizar en que lo ocupo“, sentenció el suertudo sujeto.