Francisca García-Huidobro y Julio César Rodríguez se mostraron orgullosos del nuevo éxito de su hijo Joaquín: lanzó su carrera musical.

El animador de Contigo en la Mañana, JC Rodríguez, felicitó a su hijo públicamente a través de Instagram: “estoy muy orgulloso de ti, hijo querido. Tu pasión , tenacidad y trabajo están dando frutos. Te las has arreglado solo para salir adelante. Me saco el sombrero por ti”.

Asimismo, Fran compartió un estricto del sencillo de su hijo y escribió: “siempre te digo que no tengo palabras para expresar el orgullo y la admiración que siento por ti. Bueno, hoy tampoco me alcanzan las palabras así que sólo te diré por centésima vez que eres un seco total”.

“Tu carisma y talento son las mejores cartas de presentación para alguien. Que tu esfuerzo y dedicación están dando frutos y que te lo mereces de sobra. Que nunca nadie le ponga techo a tus sueños Joaquín; aquí estaremos siempre para acompañarte”, manifestó la animadora.

Bajo el seudónimo de NineTeen Elevnn, Joaquín busca su propio espacio en la industria musical. “Desde que era pequeñín pequeñín siempre soñé con salir en YouTube cantando mi propia canción con la gente que me quiere y me respalda”, reveló tras lanzar Cuándo y Dónde, su primera canción.

“Ha sido un camino complicado, pero es su apoyo el que me hace salir adelante más fuerte cuando me tropiezo, el hecho de saber que si estoy mal tengo una familia que me respalda, y que siempre me dirá lindas cosas cuando esté mal o cuando esté bien! gracias a todos por ayudarme a cumplir mi meta y mi sueño”, dijo.

Finalmente, respondió a las dedicatorias de sus padres: “leer la expresión ‘me saco el sombrero’ y ‘se cuanto te has esforzado’ de mis papás me llena el alma y corazón y me hace profundamente feliz. Gracias al sello por el esfuerzo y confianza para salir adelante con esta música”.

