La noche del domingo 27 de marzo, edición número 94 de la entrega de los premios Oscar, quedará marcada, entre otras cosas, por la cachetada de Will Smith al comediante Chris Rock en pleno escenario y en vivo.

Y es que en medio de la presentación, el humorista realizó una ácida y criticada broma hacia la esposa del reciente ganador del Oscar a Mejor Actor por su interpretación en King Richard: señaló que le gustaría ver a Jade Pinkett Smith en la película G.I. Jane 2, haciendo alusión a su calvicie producto de la alopecia que sufre.

Tras notar la molestia de su esposa, Will se paró de su asiento, caminó hasta el escenario y golpeó en la cara a Rock, dejando a todos los presentes sorprendidos con lo que acababa de pasar, una situación que alertó a todos, incluido al clan Smith, además de dejar una ola de reacciones y memes en las redes sociales.

“¡Mantén a mi esposa fuera de tu maldita boca!”, le gritó el actor cuando regresó a su asiento.

Luego de esa situación y ya recibido el Oscar, Smith pidió disculpas a la Academia en su discurso, pero sin mencionar a Chris Rock.

“El amor te causa hacer cosas locas; soy un defensor del amor, me estoy esforzando por amar a la gente y no tengo por qué sonreír y aguantar ninguna broma”, fue parte de lo que dijo.

Uno de los que no se quedó fuera de la polémica fue el hijo del actor, el también intérprete y rapero Jaden Smith, quien reaccionó tras el golpe propinado por su padre. “Y es así como lo hacemos“, escribió en Twitter.

And That’s How We Do It

— Jaden (@jaden) March 28, 2022