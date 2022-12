Hijos de Mauricio Pinilla se borraron el apellido y lo reemplazaron por el de su madre en redes sociales

Continúa la polémica tras los rumores de un presunto encuentro de Mauricio Pinilla con la scort Natthy Chilena, quien dijo que tuvo vínculos con la figura del fútbol nacional.

“Él dice que no se suben cosas bajo su consentimiento y fue con su consentimiento, más encima drogado y droga a las chicas, el súper deportista drogadicto, no sé qué pretende ese tipo”, dijo en un live de Instagram.

Tan alto escalaron los dichos de la mujer que la ex esposa de Pinigol, Gisella Gallardo, salió a pedirle públicamente que dejara de hablar del padre de sus hijos.

Por si eso no fuera poco, durante semanas el ex futbolista ha sido blanco de rumores por una supuesta relación con la modelo española Gala Caldirola, ex de Mauricio Isla.

En medio de esos escándalos, sus hijos tomaron una drástica decisión en sus redes sociales, donde borraron el apellido “Pinilla” y lo reemplazaron por el de su madre.

Ya sea en su nombre de usuario o de perfil, Agustina, Matilda y Mauricio reemplazaron el apellido de su padre por el de Gallardo.

Revisa sus perfiles a continuación: