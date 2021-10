El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es uno de los eventos artísticos más esperados del año, rompiendo récords de comentarios en redes sociales y con importantes inversiones comerciales que apuestan por este show catalogado como uno de los más vistos mundialmente.

Artistas como Michael Jackson, Katy Perry, Beyonce, JLo, Shakira y The Weeknd, quien estuvo este 2021, son solo algunos de los que componen el largo listado de quienes se han presentado en este espacio de 12 minutos.

Pero para este 2022, según reveló el medio Deadline, será el turno de Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Eminem y Mary J. Blige, en el SoFi Stadium cerca de Los Ángeles.

43 Grammys, 19 No. 1 Billboard albums, 5 epic hitmakers and 1 stage for the #SBLVI #PepsiHalftime show. 🎤🤘@nfl @rocnation @nbcsports @drdre @eminem @snoopdogg @maryjblige @kendricklamar pic.twitter.com/C3bh8TdX3a

— Pepsi (@pepsi) September 30, 2021