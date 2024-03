Estuvieron 15 años casados: La historia del matrimonio entre Cristián Campos y Claudia di Girolamo

Gran conmoción generó el anuncio de una querella presentada por Fundación Para La Confianza en contra del actor y director de teatro, Cristián Campos, por supuestos abusos sexuales cometidos a Raffaella Di Girolamo.

La información fue entregada mediante un comunciado que fue difundido a través de redes sociales, en el cual explicaron que los delitos habrían ocurrido durante la infancia y adolescencia de la víctima.

“Esto provocó un daño enorme en Raffaella y, como a muchas víctimas de abuso sexual, le tomó largo tiempo recuperar fuerzas, siendo fundamental el apoyo incondicional de su familia y personas más cercanas, en la búsqueda de la justicia, que hoy se inicia”, señalaron en el documento.

Quién es Raffaella Di Girolamo, la hija de Claudia

Raffaella Frigerio di Girolamo de 46 años años, es psicóloga de profesión, nació el 18 de enero de 1978 en Santiago y es hija de la actriz Claudia di Girolamo e Ismael Frigerio Ibar, quien se desarrolla como artista plástico.

Viene de una familia ligada al mundo de las artes pues sus dos hermanos, Antonio y Pedro Campos di Girolamo, también se desarrollan en el mundo de la actuación. Además, es prima de la reconocida actriz Mariana di Girolamo.

Durante su infancia y adolescencia convivió con su victimario, Cristián Castro, ya que estuvo casado por 15 años con su madre, Claudia, luego que ambos se conocieran durante las grabaciones de la teleserie La Madrastra.





El matrimonio entre Claudia Di Girolamo y Cristián Campos

En una entrevista concedida a Revista Caras en noviembre de 1996 en el marco de un estreno teatral, Claudia di Girolamo habló sobre la relación que tuvo y tenía por aquel entonces con Cristián Campos.

A modo de introducción, el medio señaló que “la pantalla se convirtió en el reflector de esa imagen de pareja perfecta que se formó a vista y paciencia de los telespectadores durante la grabación de La Madrastra”.

“No voy a hablar de mi vida privada. Ya es suficiente, yo no ando preguntándole al mundo sobre su vida privada porque no me interesa”, dijo la intérprete a un medio de la época, según consignó Caras.

¿Cómo conoció Claudia di Girolamo a Cristián Campos?

De acuerdo con la revista, a los veinte años, mientras Claudia di Girolamo estudiaba Teatro en la Universidad de Chile, se casó con el pintor Ismael Frigerio, padre de su hija Rafaela. “Luego vino la ruptura, la soledad y su casi milagroso encuentro con Cristián Campos“, relataron.

Así, “dentro de los sets y sin buscarlo”, la actriz protagonizó uno de los roles más recordados de La Madrastra. Interpretó a Luna, una mujer de buen pasar que se enamora de Greco, un joven estudiante de escasos recursos. “El guión solo fue un puente para que se comenzara a tejer la verdadera historia de amor entre los personajes“, apuntaron en la revista.

“Fue una relación de poco, de amistad, de compañeros de trabajo”, expresó Di Girolamo, por aquel periodo. “De él me sedujeron sus ojos, su transparencia, su seguridad, su paciencia”.





¿Cuándo se casó Claudia di Girólamo con Cristián Campos?

Segú Caras, la declaración de amor fue en Europa, cuando ella viajó a Italia a ver a su abuelo y Cristián fue a Alemania. Fue allí cuando le pidió matrimonio y, más tarde, se casaron en una sencilla ceremonia en la Iglesia de Los Dominicos.

Respecto a su relación, negó que fuera como en las películas: “Ese es el cuento que venden los diarios. La gente se quedó con el final feliz de La Madrastra”, expresó. “Yo soy la bruja, la que reta, la que castiga. Cristián tiene más paciencia, es más regalón”, agregó también.

En 1987, ambos partieron a Austin, pues Campos ganó una beca de dirección teatral y Di Girólamo reconoció que fue uno de los momentos más difíciles que le tocó vivir: “Me sentí poco independiente, poco útil, haciendo algo para lo que no estaba preparada, que era ser solo dueña de casa, esposa y compañera de Cristián. Sin embargo, nunca hubo roces en la relación“, reflexionó en la entrevista, hecha en 1996.

