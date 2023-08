La experiencia paranormal de Coni que puso nerviosa hasta a Pincoya: “Los pasos ya eran descarados”

Para Jennifer, lo paranormal, la magia o las energías, no son un tema del que se queda ajena. Pero sí hubo una historia que le contó Constanza que la sorprendió y la dejó con ganas de saber más en Gran Hermano Chile.

Mientras estaban compartiendo en su pieza y la bailarina le hacía un masaje a Raimundo, ella comenzó a relatar una historia que dejó a todos con los pelos de punta. Pero aún más a los televidentes.

¿Qué contó Coni en Gran Hermano?

Según dijo Coni, todo comenzó cuando se fue a vivir a la casa de su tío materno en Huechuraba, donde también residían la esposa de éste y su hija.

Como contexto, señaló, él tenía un taller en el primer piso de la vivienda donde preparaban carne ahumada. Y había ocasiones en que a veces se quedaba sola y escuchaba cosas extrañas que le quitaban el escepticismo.

Un día en particular, Coni olvidó su celular en el primer piso y empezó a escuchar unos pasos que la preocuparon, pensando en que alguien había entrado a la casa para robar. Pero no tenía cómo llamar.

Cuando el ruido se detuvo, decidió bajar a recuperar su teléfono y “apenas subí al segundo piso, conch… empiezo a escuchar los pasos de nuevo, pero ahora ya más descarados“.

“Me pongo a mirar para abajo y veo que empieza a subir alguien con unos bototos negros. Apenas vi la suela, salí corriendo y abrí la ventana, y me empecé a pasar al techo. Me quedé ahí un segundo mirando y yo escuchaba que estaba subiendo alguien”, contó.

“De repente siento que la persona sigue avanzando hacia mi, pero no había nadie. Sentí que se paró en la puerta y que hacía así (comenzó a hacer sonidos de jadeo). Como que subió y se cansó”, continuó Coni.

Lo peor fue cuando decidió contarle a su prima y a sus tío, asegurando que “él se empezó a poner pálido y me dijeron que mi prima, hace como 4 años atrás en la misma casa, le había pasado la misma hue…“.

La historia ya estaba cerca de llegar a su desenlace, sin embargo, por lo menos por ahora no sabremos cuál es su final, ya que la transmisión justo se cortó cuando Coni iba a revelar una confesión que le hizo su tío sobre esta actividad paranormal.

