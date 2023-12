¡Igualito! Hombre sacó risas en matinal de CHV por parecido con Federico Sánchez

Un hombre protagonizó un divertido momento durante el programa Contigo en la Mañana de Chilevisión, debido a su increíble parecido con Federico Sánchez.

Todo ocurrió durante un despacho en vivo del periodista Luis Ugalde en el Paseo Ahumada, donde conversó con diferentes transeúntes acerca de sus planes para el Año Nuevo.

Fue en ese contexto que un hombre, identificado como Héctor González, sorprendió al reportero mientras caminaba por el centro de Santiago.

Hombre sorprendió con parecido a Federico Sánchez

Su vestimenta y pelo blanco llamaron la atención de Ugalde, quien no dudó en compararlo con el conocido arquitecto y presentador de televisión. “¿Le han dicho que se parece a Federico Sánchez?”, preguntó el periodista.

El hombre respondió con que “sí” y aprovechó de lanzar algunas bromas al respecto. “¿Dónde está Comparini? Lo ando buscando?”, dijo.

Y no quedó sólo ahí, ya que también analizó la arquitectura de algunos edificios al más puro estilo de Sánchez. “Aquí tenemos un edificio del año 1930, barroco diría yo”, señaló.

“Me cae bastante bien Federico. Ahora ya me confunden un poco con él y me agrada“, reconoció el entrevistado, quien además aseguró esa es su forma de vestir y no le está copiando al arquitecto.

El momento desató la risa de Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, que desde el estudio de Chilevisión no podían creer en el impactante parecido.

Revisa el momento acá:

