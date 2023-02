“Para Verónica”: Coldplay dedicó Fix you a la mamá fallecida de Pedro Pascal durante show en SNL

Durante la madrugada de este domingo, Pedro Pascal vivió un emotivo momento en Saturday Night Live, late show donde fue invitado, ya que desde la banda Coldplay, quienes también participaron de la noche, le dedicaron un homenaje a su madre, Verónica Pascal.

Mientras la banda inglesa cantaba sus éxitos Human Heart y Fix You, el vocalista, Chris Martin, entregó una especial dedicatoria para el actor nacional. “Esto es para Pedro, para Verónica“, dijo entre ambas canciones.

De esta forma, el interprete de Din Djarin en la película The Mandalorian, no solo presentó con gran éxito el programa televisivo estadounidense, donde habló de Chile y su familia, sino que también se emocionó hasta las lagrimas.

¿Quién fue Verónica Pascal?

Verónica Pascal, mamá de la estrella de la pantalla grande, Pedro Pascal, fue una opositora a la dictadura militar de Augusto Pinochet, motivo por el cual debió emigrar hasta Estados Unidos, país donde nació el actor.

Ella, durante el año 2000, tomó la decisión de terminar con su vida cuando su hijo tenía 24 años de edad. Este hecho significó un gran dolor para el artista chileno, quien, en su honor, decidió cambiar el orden de sus apellidos para llevar el materno primero.

En 2017, Pedro Pascal, en conversación con revista Paula, afirmó que “pienso en ella todos los días. Como no rezo, no puedo decir que tengo una práctica para sentirla cerca, pero vivo para ella aunque se haya ido. Eso me hace sentido”.

Asimismo, el protagonista en la serie The Last of Us explicó que “las circunstancias de la muerte de mi madre hicieron muy duro para nosotros mantener su recuerdo como la persona que era. Es que duele tanto”.

En la misma línea, complementó que “a veces me siento angustiado y trato de enfrentarlo de la mejor manera posible, porque sé que a mi madre no le gustaría que yo lo hiciera de otra manera”.

También, se refirió a las circunstancias que marcaron la vida de la persona más importante para él. “Nunca pensé que esta podría cambiar tan repentinamente como les pasó a mis padres cuando se convirtieron en exiliados”, comentó.

“Todo se sentía frágil. Además, sabía que el matrimonio de mis padres estaba mal y que la tensión de esas circunstancias difícilmente iba a terminar. La vida de mi madre se sentía en peligro y la línea entre necesitarla, estar allá para ella y finalizar mis estudios y seguir una carrera era un conflicto horrible“, complementó.

