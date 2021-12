Durante una transmisión en su cuenta de Instagram, la influencer Naya Fácil respondió diferentes preguntas de sus seguidores y seguidoras mientras cenaba. Entre ellas, hubo una alusión a Cecilia Bolocco, ex Miss Universo, y la apreciación que tiene de ella tras compartir en un evento meses atrás.

Al ser consultada sobre la representante de belleza, Naya apuntó con todo en su contra respecto de lo que vivió con ella en la celebración de los Giga Awards, premiación que Bolocco condujo junto al Pollo Castillo.

Respecto de ella, la joven sostuvo que “es una vieja de mierda”, añadiendo que “vende la pomada por Instagram”.

Lee también: Dua Lipa cuenta el profundo significado detrás de Love Again: “La escribí en un momento difícil”

“Una vez vi su en vivo y es muy distinta a como es en persona”, afirmó Naya según lo consignado por Mira lo que Hizo.

Naya Fácil se lanzó en picada contra Cecilia Bolocco pic.twitter.com/bMfLOiCal0 — Mira lo que Hizo Chile (@MiraloquehizoCl) December 15, 2021

“La conocí en persona… no saluda ni siquiera a su equipo de trabajo. Es horrible, me cae pésimo”, dijo, explicando que dicha apreciación no era porque no la haya saludado a ella específicamente. “A mí me da lo mismo que me saluden o no, vi como era la Cecilia Bolocco con la demás gente. No saluda, es una horrible, rasca, ordinaria“, cerró.

Posterior a este suceso que no pasó desapercibido en redes sociales, Naya envió un video al programa Me Late para aclarar sus dichos. Sin embargo, no se desmarcó de ninguno de ellos e incluso ratificó lo expresado en su live.

“La Cecilia no saludaba al equipo y no saludó a nadie de los que fuimos a participar de ese programa. No miraba a casi nadie, estaba como disconforme. Para mí el saludo es super importante cuando uno llega a un lugar (…), pero ella no saludó a nadie”, reiteró.

Lee también: ¿No alcanzaste entradas? Coldplay anuncia un segundo concierto en Chile

Por lo mismo, calificó su actitud como “súper ordinaria”.

“Uno ve acá a una Cecilia Bolocco amorosa, humilde, cariñosa, buena onda, pero apagan la cámara y cambia totalmente, y eso es lo que no me gusta de la gente“, cerró la influencer.