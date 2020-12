Queda menos de un mes para que culmine el plazo de inscripción de los postulantes que redactarán una nueva Constitución, y por ahora ya hay algunos nombres definidos por los distintos partidos políticos para lograr sacar la mayor cantidad de representantes posibles.

De acuerdo a La Tercera, entre los partidos del oficialismo, el partido que tiene más definidas sus candidaturas es Evópoli y el nombre que más llama la atención, es el del ex presentador de TV y modelo, Hotuiti Teao. El ingeniero comercial iría en cupo indígena representando a Rapa Nui, lo que podría ser ratificado el próximo sábado.

Mientras tanto, otros nombres, como el de la ex ministra del Deporte, Pauline Kantor y el ex alcalde de Santiago, Raúl Alcaíno también resuenan entre la nómina.

En la UDI, aún sigue la duda si es que Pablo Longueira va o no a la lista. Además, otros nombres que podría estar es el del ex ministro Víctor Pérez y el del también ex ministro y parlamentario, Rodrigo Álvarez.

Por su parte en RN, se apostaría por el constitucionalista Gastón Gómez y Víctor Manuel Avilés, el abogado Andrés Carey y la periodista Karin Ebensperger.

En la oposición, son varios los nombres que figuran. Por ejemplo en el PS, ya existe una nómina de 150 precandidatos, en la que figuran los escritores Jorge Baradit y Pedro Cayuqueo, y, también, militantes activos como el actor Alejandro Goic, Paulina Vodanovic y Catalina Lagos Tschorne, entre varios aspirantes más.