Llegó el día. Hoy a las 22:30 horas será el esperado debut de El Discípulo del Chef, el programa de cocina que vivirá su segunda temporada en las pantallas de Chilevisión y que, en esta edición, tendrá como protagonistas a famosos nacionales e internacionales.

De esta manera, los 18 participantes que estarán en la segunda temporada del programa serán la modelo costarricense y ex esposa de Marcelo Ríos, Giuliana Sotela; la actriz Patricia López; la abogada y personalidad de redes sociales Helhue Sukni; la actriz y comediante Renata Bravo; el ex panelista de Sabingo Yuhui Lee; la ex modelo y experta en numerología, María Eugenia Larraín; el bailarín, Iván Cabrera; el personal trainer, Camilo Huerta; el humorista Bombo Fica; el actor y comediante, Felipe Izquierdo; la modelo, Gala Caldirola; el cantante de trap, Kidd Tetoon; la hija del Chino Ríos, Constanza Ríos; la modelo colombiana, Helénia Melán; el bailarín Fabricio Vasconcellos; el actor y emprendedor Álvaro Morales; Jacqueline Pardo, la madre de Arturo Vidal; y Víctor Díaz, más conocido como “Zafrada”.

Así también, los cocineros que serán parte de El Discípulo del Chef y que deberán liderar a este grupo de famosos, son el italiano Ennio Carota, el español Sergi Arola y la chilena Carolina Bazán, quién hará su debut en este tipo de programas. Además, al igual que la primera temporada, la animación estará a cargo de la periodista Emilia Daiber.

Impresiones previo al debut del programa

Precisamente, la conductora del programa entrevistó ayer a Carolina Bazán, quien a horas del estreno señaló que “ha sido una experiencia casi religiosa, ha sido muy entretenido y lo tomo como si fuera un desafío porque nunca había estado en televisión con tantas cámaras. Al principio estaba súper nerviosa”.

Sobre la relación con el resto de los chefs, Bazán afirmó que “yo conocía a Ennio de antes por su restaurante, yo he ido al suyo y él al mío. A Sergi no lo conocía, pero desde el día uno altiro fue muy buena onda, los dos explicándome cómo es el sistema”.

En tanto, algunos de los participantes también entregaron luces de lo que será su participación en el programa. Uno de ellos fue Felipe Izquierdo, quien señaló que “estoy feliz de ver personas, de ver las luces… estoy feliz porque acá somos todos una familia”.

En tanto, Camilo Huerta recalcó que “se vive mucha tensión acá, mucho estrés, pero estamos aprendiendo cosas nuevas. Invito a toda la gente a que no se pierda este programa”. Por su parte, Gala Caldirola ratifica su preferencia por las preparaciones de postres al señalar que “parece que yo vine a poner el toque de dulzura”.

Kenita Larraín, en tanto, aclara la forma de trabajo al indicar que “aquí no es como que uno viene a imponer sus recetas, sino que hay que seguir las órdenes del chef”.

El formato

Los tres cocineros liderarán los desafíos gastronómicos de los 18 participantes VIP que serán parte del programa. Así, en este espacio cada chef tendrá un equipo compuesto por sus discípulos, quienes deberán aprender, crecer y trabajar en equipo para evolucionar en la cocina. A su vez, los cocineros también competirán para defender a sus pupilos.

En este formato, los chefs pasan de ser jueces a ser competidores, con lo que se enfrentarán unos con otros y pondrán en juego su prestigio para lograr el mejor resultado para sus equipos.

El Discípulo del Chef se transmitirá todos los jueves a las 22:30 horas por las pantallas de Chilevisión. Además, los viernes en la tarde se podrá revivir lo mejor de cada capítulo.