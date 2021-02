“Mamita, sólo puedo darte las infinitas gracias por todo, por tu amor eterno e infinito para todos”. Así se despidió Daniel Fuenzalida de su madre María Teresa Ferdinand, quien falleció este jueves.

El animador compartió un sentido mensaje a través de redes sociales, donde publicó imágenes de su progenitora.

“Hasta el último minuto me enseñaste que hay que dar la pelea siempre. Ahora vivirás más aún dentro mío, te amo mamá”, escribió en su cuenta de Instagram el ex Huevo, quien no reveló cuáles fueron las causas del deceso de Ferdinand.

Recordemos que la mujer estuvo desde septiembre de 2020 con un cuadro grave de COVID-19, recibiendo incluso ventilación mecánica.

A más de tres meses de su hospitalización en una clínica, en enero de este año, el animador anunciaba que su progenitora estaba de vuelta en casa.

En la instancia, Fuenzalida agradeció el apoyo recibido durante el curso de la enfermedad y contó que pasó las fiestas de fin de año junto a ella.