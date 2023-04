Hugh Jackman se sometió a dos biopsias por riesgo de cáncer de piel: “Por favor, usen protector solar”

Hugh Jackman es una celebridad reconocida a nivel mundial y es por eso que decidió acudir a sus redes sociales para hacer un llamado y crear conciencia sobre el cáncer de piel.

En sus cuentas de Twitter e Instagram, el protagonista de Wolverine publicó un video en el que aparece con un parche en la nariz y señaló que nuevamente se debió someter a dos biopsias para saber qué es lo que tiene en su piel.

Según comentó el actor de 54 años en el registro que fue ampliamente viralizado, decidió dar a conocer su estado de salud porque “quiero que lo escuches por mí, en caso de que me veas así en la calle. Acaban de hacerme dos biopsias”.

En ese sentido, contó que sabrá lo que tiene en “dos o tres días” y que descubrió su diagnóstico porque fue al médico y este notó “pequeñas cosas que podrían ser, o no, carcinomas de células basales”.

En esa línea, aseguró que dichos carcinomas son los “menos peligrosos” en el mundo del cáncer de piel y espera que esto sirva de lección para que las personas usen bloqueador solar.

“Por favor, usen protección solar, no vale la pena por mucho que quieran estar bronceados. Créanme”, señaló.

“Voy a seguir hablando de ellos, si es necesario. Si solo una persona recuerda ponerse protector solar con un SPF alto, estoy feliz”, escribió en la descripción.

En 2013, a Jackman le extirparon su primer carcoma y desde entonces se ha sometido a, al menos, seis procedimientos, según consignó la BBC.

You’ve heard me talk about my basal cell carcinomas before. And I’m going to keep talking about them, if need be. If just one person remembers to put on sunscreen with a high SPF, I’m happy. pic.twitter.com/J1srAzWQt0

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) April 3, 2023