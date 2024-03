Destacado productor chileno reveló mal rato que pasó con Luis Miguel: “Se enojó conmigo”

El productor musical chileno Humberto Gatica reveló la anécdota que cortó permanentemente las relaciones laborales con Luis Miguel y aseguró que no volvería a trabajar con él.

Gatica fue invitado al programa de Youtube ¿Qué pasó con lo que pasó?, donde comentó que el Sol de México le pidió colaborar en su álbum Segundo Romance (1994), sin embargo habría tenido una mala actitud con el chileno.

¿Qué dijo Humberto Gatica?

“Ellos estaban desesperados por hacer un dueto. Era Segundo Romance y a mí se me ocurrió que la persona más indicada para ese proyecto era Céline Dion”, señaló Gatica, quien además argumentó que su propuesta se basaba en que “era número uno en todo el mundo”.

Sin embargo, las voces de ambos no eran compatibles en cuanto a tonalidades, por lo que el productor le solicitó a Luis Miguel volver a grabar en un tono más alto y él aseguró que lo haría, pero no le contestó nunca más.

Posteriormente, ambos se encontraron personalmente y el cantante le aseguró que no tenía tiempo para grabar, insinuando que debía arreglarlo por sus propios medios.

“En ese tiempo no existía la tecnología de hoy día. No era posible y se enojó conmigo, no me habló nunca más”.

Finalmente, el productor concluyó: “Le deseo todo el éxito del mundo. Es extremadamente talentoso, pero extremadamente difícil”.

