Hackean canal de YouTube de Ibai Llanos con contenido de Tesla: Streamer atacó con todo a Elon Musk

El streamer español Ibai Llanos lamentó en redes sociales el hackeo de su canal de YouTube, espacio que sufrió un cambio de aspecto que fue reemplazado por contenido de la marca Tesla del empresario Elon Musk.

Así lo anunció el “gigante noble” través de su cuenta de Twitter, donde también compartió una captura de pantalla en la que se puede ver al multimillonario sobre un escenario en lo que parecía ser una conferencia.

“Lo de que me hayas hackeado mi canal de YouTube es algo que me toca las pelotas @elonmusk”, escribió Ibai en su perfil de Twitter, donde confirmó la noticia del hackeo de su canal.

La apariencia del canal de uno de los streamers más populares del mundo había cambiado por completo, lleno de referencias a Tesla, la compañía de coches eléctricos bajo el control de Elon Musk.

Tanto el logo del canal, como la imagen de portada hacían referencia a la empresa y durante un tiempo considerable el canal de Llanos retransmitía un falso directo sobre la presentación del Tesla Cybertruck.

Lo de que me hayas hackeado mi canal de youtube es algo que me toca las pelotas @elonmusk me has jodido el domingo gilipollas pic.twitter.com/NZzu5Y51Yt

— Ibai (@IbaiLlanos) June 11, 2023