iCata revela los motivos para tomarse un año sabático en Japón

Con el objetivo de relajarse, conocer y también estudiar el idioma, la influencer nacional Catalina Salazar, conocida popularmente por iCata, decidió mudarse a más de 17 mil kilómetros de Chile.

Específicamente, la periodista se fue hasta Japón, país en el que está residiendo desde el 25 de junio pasado y donde de a poco se ha ido acomodando.

“Siempre me gustó Japón, desde chica me gustó el anime y me vestía como esos personajes para ir al colegio, después me gustó la música. Vine de vacaciones acá en octubre del 2018 y ahí me terminé de enamorar de este país”, dijo.

En entrevista con Las Últimas Noticias, la joven de 27 años señaló que en ese momento fue “por un mes y sentí que me quedaron muchas cosas por hacer. Pasó el tiempo y, como a todos, trabajar me consumió la vida”.

Salazar detalló que su vida laboral comenzó a los 17 años, por lo que cumplió una década trabajando y decidió, a modo de premio, “tomarme un año sabático y tener una vida más tranquila aquí”.

Además del descanso, la influencer sostuvo que estudiará japonés y que sus clases parten este mismo miércoles. “Sé leer y para hablar sé lo básico que me permite moverme por la ciudad y que me salva en situaciones como comprar comida y pedirla en restaurantes”, indicó.

Consultada sobre qué ha hecho en estos primeros días en suelo asiático, iCata afirmó que “he recorrido muchos lugares turísticos. En estos la gente habla más inglés y he podido comunicarme más. Me estoy aclimatando porque hay una ola de calor ‘brigida’. Acá la gente aún no se viste como si fuera verano”.