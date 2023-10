iCata confiesa a Skar que renunciaría a Gran Hermano: “Me quiero ir el…”

Catalina Salazar protagonizó un inesperado momento con Skarleth Labra, justo cuando le contó que dejará la casa de Gran Hermano Chile, eventualmente, tras presentar su renuncia la próxima semana, según sus comentarios.

Y todo esto se dio en el marco de un comentario de la magallánica, quien le reveló que habría otro jugador que también desearía irse del encierro y que probablemente lo manifestaría pronto al dueño de casa.

Pero fue justo esto lo que hizo que iCata le dijera esta “verdad”, ya que reclamó que ella lo habría estado pensando primero y que, por ende, le correspondería a ella irse antes del programa, justo cuando cumpliera un mes.

La renuncia de iCata

“Después de mí, el hueón tiene que esperarse, tiene que esperarse a que me vaya yo primero”, partió diciendo la streamer cuando Skar le comentó que Jorge Aldoney, supuestamente, querría volver a renunciar.

“Creo que el lunes voy a hablar… Es que no me quiero ir el lunes, me quiero ir el jueves; jueves puede ser, porque ese día cumplo un mes”, indicó Salazar, refiriéndose al tiempo que ha estado en el encierro.

Revisa el momento a continuación:

Síguenos en