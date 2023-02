iCata reveló desconocido vínculo con el humorista Diego Urrutia: “Hizo su tesis de Los Simpson”

Diego Urrutia es el nombre del último fenómeno del humor nacional: Conquistó la Quinta Vergara con apenas una semana de preparación y una carrera principalmente construida en redes sociales.

Su triunfo muchos lo tomaron como propio y hubo quienes destacaron tanto su humildad como su perseverancia, atributos que condicen con su origen sureño y las numerosas presentaciones en recintos pequeños que sirvieron como antesala para el festival latino más grande del mundo.

En esa línea, la influencer iCata, con más de 950 mil seguidores en Instagram y 500 mil en TikTok, fue una de las que ocupó sus plataformas para felicitar al comediante y, de paso, contar una emotiva anécdota que se remonta a su época universitaria.

“El comediante de hoy en la noche en el Festival de Viña tiene 28 años y fue mi compañero de Periodismo por 5 años. Por si no lo saben, yo soy periodista de la Universidad de La Frontera“, comenzó relatando Catalina Salazar en un video que publicó este lunes, antes del show de Urrutia.

“Era callado, pero siempre tuvo esto del humor”

La streamer continuó señalando que “nunca fueron amigos” porque trabajaba, estudiaba y viajaba a Santiago con frecuencia, pero que aún así guardaba una buena impresión del humorista: “No pudimos tener una relación cercana, pero era de la gente que me caía bien“.

Luego, agregó que “cuando empecé a ver que se dedicó al stand up no me sorprendió, porque siempre tuvo esta cosa del humor, era bien calladito sí, todavía es medio calladito, de hecho”.

Para complementar su relato, la influencer reveló que Urrutia hizo una tesina sobre una conocida serie animada. “Su tesina para sacar la licenciatura la hizo sobre comedia. No sé si era sobre el humor con estereotipos de Los Simpson, pero era algo relacionado con Los Simpson“, aseguró en TikTok.

Finalmente, iCata alabó el estilo de su colega de profesión, expresando que “me sacó unas risas porque tiene un humor bien sanito, bien simple, es chistoso… es un cabro normal”, junto con recordar cuando fue a una fiesta a su casa en sus tiempos de estudiante. “Fui con mis amigas y lo pasé muy bien. Así que Diego… ¡Tú puedes!”, cerró la chilena.

Revisa el video a continuación: